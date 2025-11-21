６月３日に亡くなった長嶋茂雄さんをしのぶ「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。抽選で選ばれた多くのファンがスタンドで見守る中、午前１０時３０分の定刻に「関係者の部」が始まった。参列者の前には同心円状に広がった大きな祭壇が「太陽」をイメージして作られており、その中心部は３万３３３３本の花（ガーベラ、カーネーション）などで彩られた。祭壇は横４９メートル、奥行