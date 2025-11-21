◆第６１回福島記念・Ｇ３（１１月２２日、福島競馬場・芝２０００メートル）秋の福島開催の最終週を飾る福島記念の枠順が１１月２１日、確定した。昨年の勝ち馬で連覇を狙うアラタ（牡８歳、美浦・和田勇介厩舎、父キングカメハメハ）は、７枠１３番に決定した。３連勝中と勢いの乗ってオープン入りを果たして、重賞初制覇を目指すニシノティアモ（牝４歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）は、５枠１０番に決まった。