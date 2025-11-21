11月17日の深夜の大阪市内で、家のガレージに飾られていた高さ約2.5mの「スノーマン」の置物を、何者かが倒して破壊する悪質な行為をカメラが捉えた。被害者は警察に相談し、被害届を出す予定だという。赤と緑のマフラーつかみ引っ張り倒すクリスマスまで、あと1カ月ほど。家のガレージに飾られていたのは、サンタクロースにスノーマンの置き物だ。そこに足元がふらつく男が近づいた次の瞬間、スノーマンが歩道側に倒れていた。一