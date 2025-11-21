ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¡¢º£ÅÄÈþºù¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦À¾¶äºÂ¥Á¥ã¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¡Ù¡ØÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ß¥Ë¡ÙÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ºÊÉ×ÌÚ¤¬¡¢º£Ç¯¤Ç°ìÈÖ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¯¤ë¤¯¤ë´¬¤­È±¤¬²Ä°¦¤¤¡ªº£Ç¯¤Î´Á»ú¤òÈ¯É½¤·¤¿º£ÅÄÈþºùÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥­¥É¥­¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡ÖTBS¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥¢