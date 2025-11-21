大阪メトロは21日、大阪・関西万博の来場者輸送に貢献した職員をねぎらうため、特別手当を支給したと明らかにした。地下鉄やバスなどの交通事業に携わった正社員に20万円、その他の部署の正社員には10万円を払った。冬の賞与とは別となる。特別手当の対象は約5千人。シャトルバスの運行などに携わった契約社員は別に手当を支給したため、今回の特別手当の対象外となる。大阪メトロは万博の主要な来場者輸送を担い、2025年9月