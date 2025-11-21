Air Pro 4+ Amazonは21日、「Amazon ブラックフライデー」の先行セールを開始した。EarFunのイヤフォンやヘッドフォンが低価格になっており、21日9時に編集部が確認したところ「Air Pro 4+」が通常13,990円から11,490円に、「Air Pro 4i」が7,990円から6,488円に、「Clip」が7,990円から6,163円になっている。また、メーカーより、AV Watch読者限定の6% OFF上乗せクーポン「EARFUNBFAW」も発行、