２０日、ヒチレマ大統領（右）と握手を交わす李強総理。（ルサカ＝新華社記者／饒愛民）【新華社ルサカ11月21日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は20日午前、ザンビアのヒチレマ大統領と同国の大統領府で会談した。２０日、ヒチレマ大統領と会談する李強総理。（ルサカ＝新華社記者／姚大偉）