山形市によりますときょう午前7時29分ごろ、山形市切畑の住宅敷地でクマが目撃されたということです。 クマは１頭でした。 現場は下切畑集会所前バス停から南におよそ300メートルの地点です。 市は、今の時期は冬眠に向けてクマが活発に活動する時期になるとして注意を呼び掛けています。