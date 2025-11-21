中村文則さんこれはテロの書だ。誰も読んではならない――。中村文則さんの新刊小説「彼の左手は蛇」（河出書房新社）は、物騒な目的を心に秘めた男の手記として書かれている。蛇をめぐる多くの逸話に彩られ、不穏な空気をたたえながら進む物語でありながら、閉塞（へいそく）感漂う現代社会に放たれた「希望の書」になっている。幼少期に自らの左手に蛇を感じた男は、３カ月前に仕事を辞め、女と別れ、蛇信仰の残る過疎の町に