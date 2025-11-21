閣議を終え記者会見する片山財務相＝21日午前、国会21日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝157円台前半で取引された。午前10時現在は前日比12銭円高ドル安の1ドル＝157円33〜34銭。ユーロは07銭円安ユーロ高の1ユーロ＝181円44〜48銭。片山さつき財務相が閣議後記者会見で、円安進行に対する為替介入について、選択肢として「当然考えられる」と述べ、円安進行をけん制。円を買ってドルを売る動きが一時進んだ。一方