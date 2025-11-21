沖縄県教育委員会は21日、県内の高校生ら約20人を29日から約2週間、中国・上海市の学校に派遣する研修事業が中止になったと明らかにした。中国側から委託業者を通じ、18日に「受け入れができなくなった」と連絡があった。詳しい理由は不明。県教委の担当者は「中国との関係悪化が影響した可能性がある」と話した。事業は語学研修や文化交流が目的。2012年度から実施され、新型コロナウイルス禍での中止などを除き、おおむね毎