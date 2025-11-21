福井県あわら市で29、30日に開催予定だった愛知県など6県の日中友好協会と中国の駐名古屋総領事館による交流行事が中止になったことが分かった。総領事館側から「こういう情勢なので取りやめたい」と連絡があった。21日、関係者が明らかにした。台湾有事に関する高市早苗首相の国会答弁が影響した可能性がある。他の5県は富山、石川、福井、岐阜、三重。楊嫻総領事や中国への渡航経験がある大学生ら約90人が参加し、懇親会や曹