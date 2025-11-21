＜大相撲十一月場所＞◇十二日目◇20日◇福岡・福岡国際センター【映像】独特な行司の掛け声「実際の様子」“クセつよ”すぎる行司の個性的な掛け声が反響を呼んだ。想像の斜め上をいく「残った残った」の掛け声に、ファンも「何といっているのですか」「どういう発音したら…」「フランス語」と困惑しつつほっこりしていた。幕下十四枚目・東誠竜（玉ノ井）と幕下十九枚目・御雷山（錣山）の一番。1度目の立ち会いでは、御雷