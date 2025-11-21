送検のため警視庁玉川署を出る宮下佳樹容疑者＝21日午前8時10分ごろ東京都千代田区の路上で7月、台湾籍の男性2人を鉄パイプで殴ってけがを負わせ、キャリーケースを奪おうとしたとして、警視庁国際犯罪対策課は21日までに、強盗傷害の疑いで大阪府八尾市、無職宮下佳樹容疑者（23）ら男5人を逮捕した。同課によると5人のうち、襲撃した疑いがあるのは宮下容疑者の他、札幌市に住む22歳と21歳の解体工2人、京都府福知山市の無職