70万円も安くなったのに大進化した新型「bZ4X」トヨタ「bZ4X」は、トヨタ初のBEV（バッテリー電気自動車）専用モデルとして2022年にデビューしました。それから3年が経過した2025年10月、大幅改良を行った新型が発売されています。どのような特徴があるのでしょうか。新型「bZ4X」 マイナーチェンジでどこが変わった？【画像】超カッコいい！ これがトヨタの新型「“5人乗り”SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）bZ4Xはスバ