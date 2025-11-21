【TENITOL TALL 雪ノ下雪乃】 11月21日10時より予約開始 2026年6月 発売予定 価格：10,450円 フリューは、フィギュア「TENITOL TALL 雪ノ下雪乃」を11月21日10時より予約受付を開始した。発売は2026年6月を予定し、価格は10,450円。 本商品は「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。」のヒロイン「雪ノ下雪乃」をTENITOL TALLシリーズで立体化し