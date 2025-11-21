長嶋茂雄さんを撮り続けたカメラマンが撮りたくても撮れなかった場面とは。「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで開催される。スポーツ報知で連載した「ありがとうミスター」から長嶋さんの秘話を紹介する。現役時代から監督退任まで長嶋茂雄さんを撮り続けたスポーツ報知ＯＢの中山広亮さん（８５）が、秘蔵写真と共に語るミスターの真実。後編はカメラマンとの“真剣勝負”や伊豆・大仁（お