春は紫外線や花粉、乾燥などによる外的ダメージが気になる季節。そんな季節にぴったりの夜用ヘアケアとして、hirituから春限定「ヒリツバランスリペアヨイノハナリミテッドセット」が登場します。美しい髪の黄金比率※3に着目した独自処方で、寝ている間の摩擦ダメージまで徹底ケア。甘く上品なさくら＆ラズベリーの香りがふんわり広がり、翌朝の髪が思わず触れたくなるなめらかさに♡数量限定の特別デザイ