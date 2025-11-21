【新華社ヨハネスブルグ11月21日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は20日夜、南アフリカ政府の招きに応じ、20カ国・地域首脳会議（G20サミット）に出席するため、チャーター機で同国のヨハネスブルグ国際空港に到着した。空港ではモツォアレディ保健相や呉鵬（ご・ほう）駐南アフリカ大使らが出迎えた。