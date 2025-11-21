高松総局長井ノ口麻子コシが強い、もっちり、しこしこ……。香川の讃岐うどんは店ごとに特徴があり、釜バターうどん、カルボナーラなどアレンジの幅も広がっている。その中で、高松市の「喫茶アズマヤ」の「アズマヤのうどん」（６３８円）は昔ながらの味を守り続ける。やわらかめの麺にカツオ風味のあっさりした薄味のだしが合う。戦後まもなく市中心部に開店…自家製洋菓子に加えて提供５代目店主の福田トシヱさん（７８）