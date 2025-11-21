ブラジル産のコーヒー豆＝7月、ブラジリア近郊（ロイター＝共同）【ワシントン、サンパウロ共同】トランプ米政権は20日、ブラジルに課している追加関税の対象からコーヒーや牛肉など一部農産物を除外すると発表した。ブラジルには10％の「相互関税」に加えて40％の追加関税をかけている。各国に課す「相互関税」からは農産物を既に除外したが、今回はこの40％の対象からも外す。米東部時間13日にさかのぼって適用する。トラン