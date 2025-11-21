高速道路の安全を支える最新のテクノロジーを披露する展示会が、20日、名古屋市で開かれました。高速道路の保全・点検などを行う中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋が、高速道路の安全を支える技術を多くの人に知ってもらおうと開いたもので、会場には1000人を超える人が訪れました。会場では、最新の技術や製品など46品目が展示されたほか、高速道路の点検技術について学べる講演会も開かれました。展示では、ヘルメットな