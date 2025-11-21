はじめまして、ガクミカ取材班の学生記者で福岡女子大学の「みか」です！「うんこ」という言葉を見て、読むのをやめようと思いませんでしたか。私も最初は口に出すのもためらいました。しかし、今回の取材でイメージがガラッと変わりました！そんな「うんこミュージアム FUKUOKA」での体験を紹介します。2019年、東京に常設施設がオープンして以来、知る人ぞ知る人気スポットになった「うんこミュージアム」。期間限定でも各地で