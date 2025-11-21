福岡南署は21日、女性が柏原行きのバスに乗車していた20日午後1時半ごろ、福岡市南区野間3丁目の野間3丁目バス停から乗車してきた見知らぬ男が女性の右隣に座り「若いですね」「どこから乗ってこられたんですか」などと話しかけられたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男はさらに女性の手を触り「手温かいですね」と言ったという。男は30代後半、身長165〜170の中肉中背。黒色短髪、眼鏡・マスクなし、二重でパッチリした