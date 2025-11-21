アメリカ国務省の副報道官は20日、「尖閣諸島を含む日本の防衛に対する我々の責務は揺るぎない」とSNSに投稿しました。アメリカ国務省のピゴット副報道官は20日、「日米同盟や尖閣諸島を含む日本の防衛に対する我々の責務は揺るぎない」とSNSに投稿しました。アメリカが日本を防衛する義務を定めた日米安全保障条約第5条が尖閣諸島に適用されることを改めて強調しました。さらにビゴット氏は、「台湾海峡、東シナ海、南シナ海での