ＪＬＰＧＡツアーを予選から決勝まで独占配信しているＵ−ＮＥＸＴとデイリースポーツが注目の選手を取り上げる連載「推し活応援宣言」第７回は、プロ２年目の吉沢柚月（２１）＝三菱電機＝を取り上げる。ルーキーイヤーに続き今季序盤も予選通過に苦しんできたが、夏に「寝違え」をきっかけにパターのタッチ改善に成功。上位争いに食い込み、９月には下部ツアーで優勝を飾るなど今後が楽しみな選手に成長した。予選通過すらま