春日鹿まんじゅうかのこ奈良市の世界遺産・春日大社の祭神は、かつて鹿島神宮（茨城県）から白鹿に乗ってきたと伝わる。その白鹿をモチーフにした菓子で、ほんのりとした甘さの白あんをもちもちとした皮で包んでいる。中身は白あん・カスタード・秋冬限定りんご味も若草山のふもとで刃物や土産の店などを構える１８７０年創業の刃物製造販売会社「菊一文珠四郎包永(かねなが)」が、２０１６年の春日大社の式年造替(ぞうたい)