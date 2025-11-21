【ワシントン共同】米首都ワシントンの連邦地裁は20日、トランプ大統領が治安対策を名目に州兵を投入した措置は「違法」との判断を示し、一時的な差し止めを命じた。同時に、政権側が控訴する時間を確保するため、差し止めの効力は21日間停止するとした。地裁はトランプ政権がワシントン当局からの要請がないにもかかわらず州兵を動員したとして「法定の権限を越えている」と指摘。特別区のワシントンが持つ自治権に「回復不能