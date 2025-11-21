左の中継ぎ投手として広島、巨人、ロッテなどで活躍した小俣進さん（７４）は、長嶋茂雄さんが巨人監督に復帰した１９９３年から専属広報として動き始めた。長嶋フィーバーに沸く中、常に監督に寄り添いサポート役に徹してきたが、２００１年シーズン終了間際に、監督は退任を発表した。直前まで小俣さんに、その決意は知らされなかった。◇◇２００１年９月２８日、渡辺恒雄オーナーとともに、東京ドームホテルで会見