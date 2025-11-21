新規事業のヒアリング先の顧客は「必ずウソをつく」と筆者は語ります。なぜウソをつくのでしょうか？（写真：metamorworks／PIXTA）【話題の書籍】「新規事業のプロ」が「1→100に必要な全仕組み」をはじめ、新規事業のすべてを書いた決定版『新規事業の経営論』「サラリーマンに新規事業なんてできるわけがない」。かつてよく囁かれた意見は、いまではすっかり影を潜め、多くの企業から「新規事業」が続々と生まれている。ただ、