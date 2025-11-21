長嶋茂雄さんを撮り続けたカメラマンが撮りたくても撮れなかった場面とは。「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで開催される。スポーツ報知で連載した「ありがとうミスター」から長嶋さんの秘話を紹介する。長嶋茂雄さんをプロ４年目の１９６１年から撮り続けたのが、スポーツ報知ＯＢの中山広亮さん（８５）。監督として巨人のユニホームを脱ぐまでミスターを追いかけたベテランカメラマン