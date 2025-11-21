「SP5」使用イメージ エミライは、FIIOのアルミ鋳造キャビネット採用アクティブスピーカーの新モデルとして、XLR入力も備えた「SP5」を11月29日に発売する。Bluetooth接続にも対応。カラーはブラック。なお、後日発売予定だが、ホワイトモデルも用意する。価格はオープンで、市場想定価格は129,800円前後。 最大10kgのアルミインゴッドから鋳造されたキャビネットを採用する事で、ボックスの