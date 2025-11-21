米国はベネズエラの麻薬組織「カルテル・デ・ロス・ソレス」をテロ組織に指定する。米国はこの組織を率いているのは同国のマドゥロ大統領など政権幹部であると主張している。この指定が発効するのは来週２４日で、この発効をもってカリブ海に展開する米軍がベネズエラ攻撃を開始すると警戒されている。ただ、テロ組織指定を根拠に他国を攻撃することは国際法上認められていない。 亡命もせずベネズエラ国内にとどまっている