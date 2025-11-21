こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 ちょっとした遠出で気になるのがバッテリー問題。スマホやノートPC、アクションカメラなどガジェットアイテムが増えるほど、充電切れが心配になりますよね。その悩み、モバイル機器の充電に特化したポータブル電源があれば全て解決します！その名は、Jackery（ジャクリ）のポータブル電源「300D」。今回はその魅力を余すことなくお伝えします。なお