アメリカ国務省の副報道官が「尖閣諸島を含む、日本の防衛に対するアメリカの関与は揺るぎない」と改めて表明しました。高市総理の台湾に関する国会答弁をめぐり、中国が反発を強める中、事態の鎮静化を望むとの姿勢を示したものとみられます。国務省のピゴット副報道官は20日、自身のSNSで「日米同盟と尖閣諸島を含む、日本の防衛に対するアメリカの関与は揺るぎない。日米同盟はインド太平洋地域の平和と安全の礎であり続ける」