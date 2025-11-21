【ラブきゅんcomic15周年記念フェア】 開催期間：11月21日～12月14日 開催場所：大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ 本館 6F ファンギルドが運営するマンガ出版社モバイルメディアリサーチは、TLレーベル「ラブきゅんcomic」創刊15周年を記念して、「マンガ展 渋谷」に続き大阪の「マンガ展 天王寺」でも「ラブきゅんcomic15周年記念フェア」を開催する