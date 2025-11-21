2026年1月9日よりBunkamuraル・シネマ 渋谷宮下、アップリンク吉祥寺ほかにて全国公される映画『CROSSING 心の交差点』より、山口智子がナレーションを務めた予告編とオフィシャルインタビューを収めた特別映像が公開された。 参考：第74回ベルリン映画祭テディ賞審査員特別賞受賞『CROSSING 心の交差点』2026年1月公開 本作は、ジョージアのトランスジェンダーの少女と、彼女を支え続けた祖父と