カランダガンが東京競馬場に到着欧州競馬の年度表彰にあたるカルティエ賞の受賞馬が発表され、年度代表馬には、7月の英G1キングジョージ6世＆クイーンエリザベスSなどを制したカランダガン（セン4）が選出された。30日に東京競馬場で行われるG1ジャパンカップ（JC、芝2400メートル）へ参戦するが、20日夜に東京競馬場に到着。実際の映像を見た日本のファンも興奮の声を上げた。今年のJCへ参戦する唯一の外国馬。辺りが暗闇に包