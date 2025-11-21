販売が開始された年末ジャンボ宝くじをPRする俳優の今田美桜さん（左端）や妻夫木聡さん（中央）ら＝21日午前、東京・銀座1等賞金7億円と前後賞各1億5千万円を合わせ10億円となる年末ジャンボ宝くじが21日、発売された。1枚300円で、宝くじ公式サイトでも購入できる。販売期間は12月23日まで。大みそかに東京都内で抽せん会が開かれる。みずほ銀行によると、今回の年末ジャンボの発売予定額は1380億円で1等23本、前後賞46本と