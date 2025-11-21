西武は21日、郄橋光成投手のポスティングシステムによるメジャーリーグベースボールへの移籍について、西武球団から日本野球機構（NPB）を通して申請を行い、メジャーリーグベースボールからMLB全球団宛に通知されたと発表した。交渉期限は、米国東海岸時間2025年11月21日（金）8:00〜2026年1月4日（日）17:00（日本時間2025年11月21日（金）22:00〜2026年1月5日（月）7:00）まで、と通知された。高橋光成は14年ドラフ