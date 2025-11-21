ノルディックスキー距離女子で2018年平昌冬季五輪金メダリストのジェシー・ディギンズ（米国）が今季限りで引退する意向を表明したと20日、AP通信が伝えた。34歳のディギンズは平昌五輪の団体スプリント・フリーで優勝。22年北京五輪では銀、銅のメダルに輝いた。来年2月のミラノ・コルティナ五輪を経て、3月の米国でのワールドカップが最後のレースになる見通し。（共同）