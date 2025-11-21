米大リーグ公式サイトが今オフのフリーエージェントとなった野手を１４人の有識者による投票で格付けした。その結果、今季二冠王に輝いたフィリーズのカイル・シュワバー外野手が１位、２位はカブスのカイル・タッカー外野手、３位はメッツのピート・アロンソ内野手となった。注目の日本からポスティングシステムでメジャー入りを目指しているヤクルトの村上宗隆内野手は７位。まだ２５歳で、日本での大きな実績と将来性がある