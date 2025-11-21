俳優・いしだ壱成がファミリーショットを披露した。２１日までにインスタグラムを更新し「１１月１８日。石田家のビッグマザーこと理子ママの誕生日でした！！」と父・石田純一の現在の妻・東尾理子が５０歳を迎えたことを報告。「ちょっとした節目の誕生日でして、家族総出でサプライズパーティーこの日は沢山の方々がお集まりくださり、理子ママをお祝いしてくれました」と写真をアップした。石田と松原千明さんの娘であ