【ワシントン＝池田慶太】米国のキャロライン・レビット大統領報道官は２０日の記者会見で、南アフリカで２２、２３日に開催される主要２０か国・地域（Ｇ２０）首脳会議について、米国は公式協議に参加せず、議長国の引き継ぎのため閉幕行事だけ出席すると明らかにした。米国は来月から議長役を担う予定。トランプ米政権は、南アで白人が人種差別を受けているとしてＧ２０首脳会議のボイコットを表明している。閉幕行事には在