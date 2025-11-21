第42回マイルチャンピオンシップ（23日・京都11R1600メートル芝18頭、G1）中央競馬の秋のマイル王決定戦。枠順が21日に決まり、マイルG1で3勝の実績馬ジャンタルマンタルは（7）枠15番に入った。秋初戦の富士ステークスを勝って波に乗るガイアフォースは（3）枠6番からのスタート。昨年のこのレースの覇者ソウルラッシュは（8）枠17番、今年のヴィクトリアマイルの勝ち馬アスコリピチェーノは（3）枠5番に決まった。