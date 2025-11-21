こども家庭庁は21日、保育士らの人件費を5.3％引き上げると発表した。低賃金が課題となっており、処遇改善につなげる。経済対策に盛り込み、2025年度補正予算案に計上する。上げ幅は比較可能な15年度以降2番目に大きい。こども家庭庁によると、24年の保育士の平均賃金32万9千円を基に機械的に計算した場合、1人当たり年約20万円の改善となる見通し。過去最大の上げ幅は24年度補正予算での10.7％だった。人件費とは別に物価高