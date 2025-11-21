声優・梶裕貴がプロデュースする音声AIプロジェクト『そよぎフラクタル』による3DエンタテインメントLIVE『梵そよぎ（そよぎそよぎ） 1st EXPO「0rigin（オリジン）」』の最速先行チケット販売が、20日午前10時より特設サイト限定で開始された。また、本イベントに向けて制作されたコンピレーションアルバム「0rigin」が配信された。【画像】かっこいい！『梵そよぎ1st EXPO「0rigin」』キービジュアル『そよぎフラクタル』