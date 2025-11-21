お笑いタレントのモト冬樹（74）が20日、自身のブログを更新。軽井沢のクマ対策をつづった。冬樹は「軽井沢は熊に対して他の地域と違うアプローチをしている」と前置きし「熊の行動を追跡したり市街地に近づく熊を確認すると『ベアドッグ』という特殊な訓練を受けた犬や職員が追い払い人間の住む場所に対する怖さを植え付ける」と説明した。続けて「もちろん素手ではかなわない相手なので最終手段は考えておくことは大切なんだけど