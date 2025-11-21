「ビッグダディ」林下清志氏（60）の元妻として知られるタレント美奈子（42）が20日までにインスタグラムを更新。近況を報告した。美奈子は「先日のお友達day素敵な紅葉が見えるカフェ。テラス席で紅葉を楽しみながら頂くランチは格別でした」とつづり、カラフルなドリンクを手にしたショットを投稿した。美奈子は長い睫毛にネイルアート、ばっちりとメークを施した姿を見せている。続けて「そしてそのあとは大好きな推し活を