大阪市中央卸売市場で開かれた塩かずのこの初競り＝21日午前正月の縁起物としておせち料理を彩る塩かずのこの初競りが21日、大阪市中央卸売市場（大阪市福島区）で開かれた。最高落札価格は、米国やカナダ産の1キロ当たり1万2千円で、昨年より高かった。午前9時に開始の鐘が鳴ると、仲買人らが威勢の良いかけ声と共に塩かずのこを競り落とした。競りは約5分で終了。入札に参加した大清金田商店の佐藤雅之社長は「物価高で厳し